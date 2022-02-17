國防部於今年3月將啟動全新教召制度，為期14天，內容增加了16小時的槍砲射擊、44小時戰鬥教練，徵召兵力共約25個營，其中將會抽取3個營隊進行「全程野宿」，本次預計徵召1萬5000名後備軍人，並陸續寄發通知，其中為了考量訓練成效，將不會有放假等措施。

據軍方規劃，新制教召的課程，將重點置於增加實彈射擊、戰鬥教練，以及救災與組合訓練等內容，其中實彈射擊將佔28小時、戰鬥教練則約56小時。官員表示，每位召員每日約上課10小時，其中2小時為夜間課程，希望後備軍人能更加熟悉戰場環境與戰場經營。

新制教召目的為希望大家更加熟悉戰地環境 (示意圖/達志影像)

而關於大家最關注的「全程野宿」，官方也出面表示，將在北、中、南即各作戰區各選擇一個教召營來進行，且會運用戰術位置附近的營區、學校、體育場或搭帳篷方式實施，此舉希望教召部隊可先適應野地宿營，熟悉當地環境、戰場經營、實施現地戰術課程，連炊事都要求野外現地開伙，「不准訂便當」。

據了解，各後備部隊近期已積極檢整宿營裝備，預劃戰術位置，屆時一個營約會有可容納500人的野外浴廁及炊事裝備等，同時也會在課程中進行實作驗收、簽證、頒證書，績優者頒榮譽狀，希望可更加強化戰技複訓成效；且要求各級幹部務必貫徹「處處皆戰場、時時都訓練」指導，以達就地動員、就地作戰及保家、保鄉、保產的目標。