現代越來越多人開始玩社群軟體，其中最受歡迎的就是「Instagram」，而許多網紅網美也是在這邊被發現，發文方式需要圖+文字，也因此深受歡迎，不過近期IG新增了一項新功能，網民們感受超兩極，更被譽為「黑歷史功能」、「抓姦神器」，之前刪掉過的照片、限時動態、聊天紀錄，留過的言、曖昧過的對象，全被挖出來啦！！只能這項功能讓人又愛又恨，不過卻也成了女友的殺手鐧！

ＩＧ新功能成女友殺手鐧（圖/觸mii操作截圖 )

一名網友在Dcard上以「IG的帳號紀錄」為題發文，並貼出IG「你的動態」的截圖，從圖中可見，IG近期的新功能可以查看「帳號紀錄」，裡頭都是以前曾編輯過的IG紀錄，讓她看完後超崩潰，想將其刪除，文章發出後引起熱議，網友們接收到消息後立馬留言分享自己的心得，「看到以前的都覺得好愚蠢，超想刪」、「黑歷史功能」、「看到以前標註前男友很白痴」、「尷尬到全身起雞皮疙瘩」。

原文。(圖/翻攝自Dcard)

此時還有網友爆料，「這些功能幫助我抓到男友出軌！」雖然她沒細說如何抓到，但也吸引其他人詢問「怎麼抓到的？好強」、「求教學」，不過也有不少網友到現在還沒有這項功能，「我怎麼沒看到！我的IG沒有這個版本的原因嗎」、「為什麼我的沒有啊」，不斷更新IG，超想查看自己過往的黑歷史，或男友們有沒有偷做壞事。

網友留言。(圖/翻攝自Dcard)

關於此項新功能也有網友表示，該功能其實一直都有，只是以往必須藉由網頁才能查看，而手機版的「你的動態」新功能應該又是「AB Test」，可能不是每個人都有，不過網民們稍安勿躁，若無「你的動態」的功能，也可以按照以下3步驟找到以前編輯過的紀錄。

1.進入「設定」頁面後點選「帳號安全」

2.點選「資料和紀錄」中的「存取資料」

3.滑到「個人檔案資料」並點選想看的資料

滑到「個人檔案資料」後，即可查詢先前的用戶名稱、先前的全名、先前的個人簡介文字、先前個人簡介中的連結，自帳號創立以來的所有內容都可以在裡頭看到。舉例來說，若以前用戶曾在個人簡介處打學校名、喜歡的語句、掛上另一半的帳號，「凡走過必留下痕跡」，所有紀錄都一覽無遺。