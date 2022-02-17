導演楊力州邀請《愛別離苦》主角們一起參與台北首映會。（後場音像紀錄工作室提供）

《愛別離苦》是金馬導演楊力州第10部院線上映的紀錄片作品，18日正式上映，截止目前觀眾包場已破2500人次搶先觀看，16日電影舉辦首映會，曾與楊力州一同征戰南極的宥勝也特別前來力挺，他收工就從拍戲現場趕來看電影，並於映後表示：「我希望邀請所有女性朋友來看這部片，妳們來看電影就知道為什麼我會這樣說了。」

本片自2019年開始拍攝至今近3年，當時楊力州跟工作人員說這是他最女人的作品，其後電影海報設計也將這句話置入，還設計成彎曲版，工作人員笑說這部片把導演「掰彎」了，投入紀錄片拍攝超過25年的楊力州則笑說：「《愛別離苦》是讓我人生『轉彎』的電影。」

昨首映會中女主角MOMO、淇姐、竹君、鈺渟也都出席，電影不僅逼哭觀眾，片中女主角們首度在大銀幕看自己的故事也都紛紛落淚。女主角之一的創作歌手鈺渟回憶第1次看到電影聲淚俱下，她表示：「有時候因為發生在自己身上的不幸，會忘記身邊的人其實給過我們的愛。」