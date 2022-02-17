雲豹甲車又釀擦撞意外 才對決瑞典坦克 這次換Skoda遭殃 16:162022/02/17 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲豹裝甲車淡水竹圍捷運站前撞小客車 小客車保險桿受損（警方提供／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲豹裝甲車撞淡水小客車。（民眾提供／戴上容新北傳真） 雲豹甲車又釀擦撞意外。24歲王姓軍人今天（17日）下午2時許，駕駛雲豹裝甲車，行經淡水區民權路竹圍捷運站往台北方向50公尺處內側車道時，疑因操作不慎，擦撞前方1輛由43歲鄭姓女子駕駛的Skoda轎車，鄭女轎車右後方保險桿及葉子板破損，未有人員受傷，警方獲報趕抵，經酒測後雙方均無喝酒，詳細肇事原因及責任歸屬仍待進一步調查釐清。 影／重機催油門衝上陸橋 結局曝光34萬網看傻：太有勇氣 苗栗硫酸槽車翻覆 駕駛輕傷 消防車現場警戒 #雲豹裝甲車 #竹圍捷運站 #淡水 #保險桿 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 影》邊開邊掉水泥塊 砂石車駕駛被依公共危險罪函送 13:172022/02/16 社會 國3號彰化北上小貨車燒成火海 駕駛秒跳車逃過一劫 11:512022/02/14 社會 債務釀殺機！男製造假車禍開槍殺人自首 檢方不甩求處重刑 10:192022/02/16 社會 忘拉手煞車「倒退嚕」 司機「肉身擋車」遭夾頭部變形慘死 13:482022/02/14 社會 南港街頭飛車開12槍 竹聯3煞聲押 04:102022/02/14 社會新聞 嘉義汽車斷撞電線桿 駕駛竟離奇消失 23:512022/02/14 社會 夫妻天人永隔！國1廂型車自撞翻覆變形 駕駛受困身亡 11:512022/02/16 社會 驚悚畫面曝！BMW深夜闖紅燈撞公車 駕駛、乘客就醫後逕自消失 11:162022/02/16 社會 女三寶倒車猛撞 他見正妹秒消氣：寧願被撞10次 12:172022/02/12 搜奇 太有緣分！同款同色車相撞 兩駕駛竟是同年同月同日生 00:262022/02/14 社會 甜美妹子正職竟是開卡車怪手！ 脫工作服秀辣照網暴動 18:462022/02/14 娛樂 國6變換車道10分鐘狂吞8罰單 判決出爐駕駛樂了 21:402022/02/14 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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