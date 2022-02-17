雲豹裝甲車撞淡水小客車。（民眾提供／戴上容新北傳真）

雲豹甲車又釀擦撞意外。24歲王姓軍人今天（17日）下午2時許，駕駛雲豹裝甲車，行經淡水區民權路竹圍捷運站往台北方向50公尺處內側車道時，疑因操作不慎，擦撞前方1輛由43歲鄭姓女子駕駛的Skoda轎車，鄭女轎車右後方保險桿及葉子板破損，未有人員受傷，警方獲報趕抵，經酒測後雙方均無喝酒，詳細肇事原因及責任歸屬仍待進一步調查釐清。

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