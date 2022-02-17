海大師生運用3D列印技術打造合適老年人吃的蛋奶素仿生牛排。（海大提供／陳彩玲基隆傳真）

食品3D列印可以在短時間內獲得想要的形狀與質地。（海大提供／陳彩玲基隆傳真）

國立台灣海洋大學食品科學系與食品安全所教授林詠凱、學生蔡承融以卵白、豌豆蛋白、結蘭膠及海藻膠等食材，運用3D列印技術打造合適老年人吃的蛋奶素仿生牛排，且以人工智慧演算配方開發出不同硬度與質感，未來可仿造不同肌肉組織，此研究更登上國際期刊《未來食品》。

林詠凱表示，台灣即將邁入超高齡社會，許多長者因牙口功能退化、吞嚥困難，無法享受美食也容易營養不良，以人工智慧演算配方，可以因應各年齡族群，製作「個人化食品」，且仿生牛排使用的材料成本低，能改善全球農糧危機、減少動物無謂犧牲，以及畜牧業對環境衝擊，該案目前已申請美國專利，未來商機可期。另外，除了以3D列印外，也可使用調理粉包方式，加入適當比例的水後，以果汁機均質，注入一般容器微波，即可製成。

海大指出，隨著健康意識抬頭，植物性蛋白飲食在餐飲市場中扮演越來越重要角色，且在新冠疫情衝擊下，牛肉的供應鏈仍在重建中。據富比士報導，牛肉的價格是過去30年來最貴的時刻，估計牛肉的通貨膨脹達33％。據聯合國預測至2025年全球總人口將突破90億，如何兼顧聯合國永續「零飢餓 （Zero Hunger）」指標，開發未來食品是全球食品工業的難題。

海大提及，食品3D列印可以在短時間內獲得想要的形狀與質地，被認為是有機會突破難關的食品技術。不過，蛋白質較難塑造堆疊，且難以仿造肌肉組織，國際之間較少有學者能開發3D列印牛排。

林詠凱與蔡承融將前述研究成果於去年12月31日投稿後，不到1個月被國際期刊《未來食品》（Future Foods） 接受發表。林詠凱興奮提到，自己是第一個被刊登在Future Foods的台灣團隊，將持續專研。