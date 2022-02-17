美國學者指出，目前讓美國國防部支出不斷增加的「元兇」，就是近年愈來愈被重視的中國大陸軍事挑戰，但他認為北京的威脅被「過度誇大」，且增強軍力無助於改變其政策走向，只會引發軍備競賽或核武國家之間的危險衝突，並讓美國軍工巨頭成為真正的贏家。

國防分析師、於溫和派華府智庫「昆西盡責經綸研究所」（Quincy Institute for Responsible Statecraft）擔任資深研究員的哈東（William Hartung）在《富比世》（Forbes）表示，美國與中國大陸相比，國防開支是其3倍、核武庫存量超過其10倍，且在大陸周邊擁有強大盟友；更重要的是，外部武力威脅對改變北京政府現有經濟、人權或區域政策來說幾乎「毫無助益」，反而將導致軍備競賽，或增加核武擁有國之間爆發衝突的風險。

哈東認為，在這種情況下，只有一種團體將成為「明顯的贏家」，那就是美國軍工產業，包括洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、雷神（Raytheon）、諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）、通用動力（General Dynamics）等；如雷神科技（Raytheon Technologies）執行長海斯（Gregory Hayes）先前便直言，近期中東、東歐和南海等區域的緊張情勢，都有機會讓該公司在其中進一步獲益。

哈東更指出，美國軍工業已將手伸進國家決策層級，除了大量說客，美國國會授權建立、由跨黨派人士組成的「國防戰略委員會」（National Defense Strategy Commission），成員也大多與軍工業有關，且該委員會提供的資訊和分析經常被鷹派國會議員引用。哈東強調，美國對中政策應更專注於增進自身與盟友的安全，而不是被軍工業的利益帶著跑。