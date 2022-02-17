苗栗警分局龍騰所員警獲報趕往龍騰村山區查獲偷倒水肥嫌犯人車，並通報縣府環保局人員到場勘查。（謝明俊攝

苗栗警分局龍騰所員警獲報趕往龍騰村山區查獲劉姓男子偷倒水肥。（謝明俊攝

1名劉姓水肥車司機受雇到苗栗縣三義鄉某休閒農場抽取水肥，劉某為貪圖方便，竟暗中將水肥排倒附近山區邊坡，惡臭驚動附近住戶報警處理，轄區苗栗警分局龍騰派出所員警據報趕往攔下劉某人車，並通報縣環保局到場檢測開單告發，並依違反廢棄物清理法送辦。

警方初步調查，45歲的劉姓水肥車司機，日前以4千元代價，受雇前往三義鄉龍騰村某休閒農場抽取處理水肥，返程時貪圖一時方便，將水肥排放在附近山區邊坡下，排放過程中因臭氣熏天遭路過村民發現憤而報案。

轄區苗栗警分局龍騰派出所員警獲報趕赴現場，及時攔查劉某及水肥車，並通報環保局到場認定為廢棄物後依法開罰，避免不法廢棄物汙染山林，並將劉某帶回詢後，依違反廢棄物清理法移請苗栗地檢署偵辦。

警方表示，不法業者切勿心存僥倖，一旦查獲違法事實或污染行為，將依法取締並移送地檢署偵辦究責，若涉不法利得亦將交由環保主管機關依法加重裁處。另鼓勵民眾勇於檢舉環保犯罪，共同打擊不法，維護美好的生活環境及保護自然生態永續發展。