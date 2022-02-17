新北市新店室內設計師（案19665）衍伸的房屋代銷群聚，案19877及19882足跡，曾到星聚點旗艦館、松山慈祐宮、大龍峒保安宮、台北法主公廟、法主公彩券行，宇宙觀佛道雙修協會等。

房屋代銷群聚足跡曝光。（衛生局提供／楊亞璇台北報導）

衛生局公布，確診個案於台北市公共場域足跡包括，2月10日全家便利商店-六張黎店、全聯福利中心Pxmart 大安永康、星聚點KTV 台北旗艦館停車場、迪化街32巷口米粉湯、台北法主公廟、法主公彩券行、兆羽川商行(雙連圓仔湯)。

房屋代銷群聚足跡曝光。（衛生局提供／楊亞璇台北報導）

衛生局表示，個案於2月11日前往松山慈祐宮、士東市場-雪福早午餐，2月12日小螺波慶城店、宇宙觀佛道雙修協會，捷運麟光站-捷運南京復興站(轉車)-捷運松江南京站、滿穗台菜、錢櫃台北SOGO店、北投區橙品耳鼻喉科診所，2月14日全家便利商店-六張黎店、OK便利商店台北金華店、中正區雙合耳鼻喉科聯合診所，2月15日大龍峒保安宮、正一堂養生膳食坊、屈臣氏和平三門市、康是美六張犁門市、美廉社信義崇德店、全家便利商店崇德店。