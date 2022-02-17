市府農業局提醒，本周末因大陸冷氣團南下，農民應加強寒害防範措施。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

去年底至今，台南未傳出因寒害造成的農損；對此，水產養殖戶黃國基觀察，這次冬天雖然寒冷，但溫度大致都「冷得很平均」，沒有突然急速驟降，即使晚上很冷，一到白天，經常出大太陽，很快便回溫，不過面對本周末大陸冷氣團，仍是不能大意，就怕長時間連續低溫，過冬的虱目魚「凍未條」。

台南市政府農業局農務科長許文耀表示，像是台南盛產的洋香瓜，通常要在連續72小時、6℃以下的低溫環境才可能造成損傷，而此次冬天，雖然曾出現10℃以下低溫，但時間不長；截至目前，台南地區未傳出農漁牧的寒害。

養殖戶黃國基說，這次冬天氣溫變化緩慢，使得魚隻不至於因不適應水中溫度而死亡，虱目魚是台灣常見的養殖魚種，最不耐寒，不過規格較大的魚隻，漁民大多在去年12月都捕撈完畢，池子內以規格較小的魚苗居多，如果現在發生災損，恐會影響5、6月收成期的數量和價格。

市府農業局提醒，本周末因大陸冷氣團南下，台南地區早晚可能會受到寒流等級的低溫影響，不耐低溫的養殖魚種如虱目魚、石斑魚等，應加強寒害防範措施；正值一期稻作插秧期，已完成插秧田區，田間灌溉宜保持3至5公分水位，氣溫回升後再恢復正常水位。