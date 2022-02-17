舉辦超過一甲子的陽明山花季17日開跑，今年以「花見春櫻」為主題，特別與人氣三麗鷗明星雙星仙子合作，在陽明山花鐘前設置雙星仙子打卡裝置，讓大小朋友同樂，享受櫻花圍繞及粉嫩杜鵑療癒身心靈。

台北市長柯文哲今前往陽明山參加開幕式，他致詞時表示，陽明山花季已經超過60年，每年都有不同主題，尤其來這邊可以欣賞寒櫻、山櫻花、八重櫻、昭和櫻和吉野櫻等多種櫻花，還有許多平戶杜鵑及金毛杜鵑正陸續綻放。

柯文哲指出，疫情期間鼓勵大家多到戶外走走，多看花草有療癒效果，台灣終究還是要走出疫情，他認為大家盡量過正常生活，防疫是做必要的準備，把對人民生活限縮壓到最低，讓社會回到正常，但先決條件還是要施打疫苗。

他說，雖然施打疫苗沒有保證不會感染，但萬一得了不太會重症，鼓勵大家打完3劑疫苗到陽明山花季走走。

北市公園處長黃淑如提醒民眾，除了實際在現場賞櫻，因應疫情「陽明山花季」FB粉絲專頁在每周五也會定期更新陽明公園最新花況，讓民眾在家也能像親臨現場欣賞櫻花的美。此外，228連假另有櫻式浪漫音樂會、櫻花總動員、花蓮縣與在地農民市集及藝文展演，有關最新賞花人潮警示及活動更動情形均在花IN台北官網第一手披露。

配合陽明山花季與接下來的竹子湖海芋季及繡球花季，三重客運及大都會客運自即日起闢駛花季專車124及130與131路，另休閒公車128路延駛至竹子湖，除休閒公車128路延駛調整為2段票，其餘各線均採1段票收費。