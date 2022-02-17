大陸商務部發言人高峰17日表示，中方願透過改革，努力全面達到跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）規則標準，並在市場准入領域作出超過中方現有締約實踐的高水準開放承諾，向各成員提供具有巨大商業利益的市場准入機會。目前，中方正按照CPTPP相關加入程序，與各成員進行接觸磋商。

新浪財經報導，關於加入數位經濟夥伴關係協定（DEPA）一事，高峰在例行記者會中指出，目前中方正與相關締約方保持密切溝通，展開技術磋商。中方願為DEPA成員企業提供合作機遇和廣闊市場，拉近相互的數位經濟合作紐帶，為促進成員間創新和可持續發展作出貢獻。

另一方面，高峰在回答記者提問時駁斥美國貿易代表署（USTR）在一份評估報告中，關於應對中國政府主導的非市場政策和做法的相關評述。高峰指出，美方給中國扣上「非市場導向」的帽子，聲稱中國相關政策和做法違背市場經濟原則，導致不公平競爭。這既缺乏國際經貿規則依據，也與事實完全不符。

USTR當地時間16日在一份評估報告中表示，美國需要尋求新的戰略並更新其國內貿易工具，以應對中國「政府主導的非市場政策和做法」。