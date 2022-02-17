疑為感染源頭！新北女房屋代銷員北市足跡曝 赴大潤發、無印良品 16:342022/02/17 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市公布50多歲女性（案19859）足跡。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店室內設計師（案19665）延伸的房屋代銷群聚今再新增10名確診。日前公布的新北個案50多歲女性房屋代銷人員（案19859）父母今確診，但由於Ct值都高達30以上，所以指揮官陳時中懷疑，案19859疑似是感染源頭。 台北市衛生局17日公布案19859足跡，曾到松山區無印良品、中山區大潤發中崙店、國際大旅店、張無記什錦麵。 桃園染疫女返苗栗探親 確診足跡曝 曾到郵局、2診所 家長注意！加貝爾幼兒園確診童曾到南港三重世貿公園 #新冠肺炎 #台灣 #1985 #源頭 #曾到 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 幼兒園師麵店吃飯中招 黃珊珊：房仲男「第三波感染」 16:342022/01/26 生活 離奇！紅茶店員工染疫 父是高雄港司機4採陰 15:032022/02/14 生活 北市信義區地標 南山大樓7000人需篩檢 04:102022/02/10 焦點要聞 確診者來過！高雄三鳳中街年節採買潮未減 市府加強市場稽查 16:012022/01/24 生活 染疫幼兒園師北市最新足跡！到過KTV、桌球館、大潤發及餐廳 15:462022/01/28 生活 桃園2確診者曾到新北 公布3處足跡包含大潤發、家樂福 14:302022/01/30 生活 疫情隱憂 3大4小傳播鏈找嘸源頭 04:102022/01/31 焦點要聞 經濟部再找業者座談 餐飲業者：上游不漲、下游凍漲 19:422022/02/10 財經 經部穩物價座談 餐飲業：上游不漲 下游就凍漲 04:102022/02/11 財經要聞 桃園新增3確診足跡曝光 吃漢堡王、星巴克、ATT筷食尚 15:102022/01/24 生活 今新增本土11例 被陳時中說中！砂石場傳播鏈最多 13:502022/02/12 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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