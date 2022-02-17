新北市新店室內設計師（案19665）延伸的房屋代銷群聚今再新增10名確診。日前公布的新北個案50多歲女性房屋代銷人員（案19859）父母今確診，但由於Ct值都高達30以上，所以指揮官陳時中懷疑，案19859疑似是感染源頭。

台北市衛生局17日公布案19859足跡，曾到松山區無印良品、中山區大潤發中崙店、國際大旅店、張無記什錦麵。