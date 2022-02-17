超昱國際有限公司將於中科二林園區投資設廠。（中部科學園區提供）

中科戮力結合創新元素，鼓勵新創事業，致力打造中科成為全球最具競爭力的科學園區。（中部科學園區提供）

科技部科學園區審議會第77次會議17日於科技部召開，會中通過中科1件投資案，為電腦及周邊產業之超昱國際有限公司，投資額總計新台幣1億元，另有1件增資案，增資2億元。

中部科學園區指出，設立於中部科學園區二林園區的超昱國際有限公司，投資金額1億元，主要研發製造PC、伺服器水冷／風冷散熱零組件及散熱偵測控制系統。為因應全球電競產業成長、伺服器效能提升、高階晶片耗能增加，以致散熱需求不斷之趨勢，該公司所研發製造的散熱零組件，可提供電腦及伺服器各項散熱解決方案。

中科表示，該公司產品為獨立自主研發，並與國際板卡大廠合作設計獨家或聯名散熱零組件，另可針對客戶散熱需求，提供客製化整機散熱規劃之服務，其產品已外銷歐美及全球市場。

中部科學園區強調，該公司的產品技術及規模量產實力，有助於提升我國散熱技術能量，並促進外銷經濟效益，帶動電腦及伺服器周邊產業發展。