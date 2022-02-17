立委蔡適應表示，停車場預計4月中旬完工，提供約300個汽機車位。（立委蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市和一路42號過去曾是國防部營區，2019年舉行停車場工程時，因挖掘到史前貝塚，以及與十三行遺址相似的粗繩紋陶，市府立即要求停工，讓考古學團隊進駐研究，日前相關研究已告一個段落，市民盼工程能盡速竣工。立委蔡適應表示，預計4月中旬完工，提供約300個汽機車位。

立法委員蔡適應、市議員張顥瀚近日收到許多和平島居民陳情，希望能早日開闢停車場，提供居民與遊客停放車輛，滿足停車需求。今日邀請到國防部軍備局、國有財產署北區分署基隆辦事處、基隆市政府交通處、基隆市中正區公所、和憲里長蘇來成、平寮里長蔡淑貞到場會勘。

立委蔡適應表示，和一路42號土地在考古挖掘到一段落後，由國防部軍備局辦理移撥，交給國有財產署委託中正區公所管理，再由交通處規畫設計，目前工程預計於4月中旬完工，並提供300個以上的汽機車位，屆時能紓解停車問題，也歡迎遊客參與4月城博會時，到和平島公園、八尺門、阿根納造船廠、正濱彩色屋遊玩。

市議員張顥瀚指出，和平島地區是基隆這幾年發展觀光的重要區域，有龐大停車需求，感謝立委蔡適應協調國防部與國產署，讓停車場的設置可以持續進行，未來會和立委持續爭取和平島居民的停車優惠。