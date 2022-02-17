立法院修憲工程因朝野議事攻防陷入僵局，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今表示，國民黨將出席修憲朝野協商，並表達兩個立場，第一，修憲必須有程序正義；第二，國民黨支持18歲公民權修憲，也堅持恢復閣揆同意權，並讓氣候權及動保權入憲。他強調，民進黨若非打假球，就請依照程序正義，重新召開修憲委員會。

立院修憲委員會已於1月時，將18歲公民權的修憲案送出委員會。但因委員會審查期間，朝野爆發議事攻防爭議，國民黨團杯葛出席，並要求民進黨須重開委員會、補強公聽會，否則國民黨不奉陪。對此，民進黨團總召柯建銘今表示，修憲委員會已經結束，沒有送回的程序，國民黨若選擇抵制，就要對「修憲三缺一」負起歷史責任。

對此，曾銘宗今天表示，修憲案要在立法院通過，有所謂的3／4立委出席、3／4同意的超高門檻；換言之，修憲必須朝野有高度共識才能達成，這也是修憲成功與否的前提。

曾銘宗說，既然民進黨知道這個前提，為什麼在第一次修憲委員會，只因為國民黨召委慢1分鐘出席，就要強行推舉自己的人當召委？從這個動作看出根本無意修憲，只想走完程序，再把國民黨扣上不支持修憲的帽子。

對於下一步，曾銘宗表示，立法院開議後，預計很快就會由立法院長游錫堃出面召集朝野協商，屆時國民黨將出席，並清楚表達幾個立場。第一是修法都需要程序正義，為何民進黨會認為修憲就不必程序正義？委員會該有的討論、針對各類型修憲案該有的公聽會，乃至於修憲委員會排案召委的產生，都該具體完備。

曾銘宗說，第二點是國民黨絕對支持18歲公民權的修憲，同時，國民黨認為恢復閣揆同意權、氣候權入憲、動保權入憲也都同等重要；其中，氣候權、動物權入憲都已是世界趨勢。

經查，本月9日，義大利修改《憲法》第9條，將「動物保護」寫進憲法訂為國家必須執行的義務，該條文修正前為「國家應促進文化和科技研究的發展、保護國家的景觀，歷史及藝術遺產。」修改後，則增列「為了後代利益，國家須保護環境、生物多樣性及生態系統。國家法律需規定保護動物的方式和形式。」這讓義大利成為全球第10個「動保權入憲」的國家。

「朝野協商我們會出席，該主張的絕對會主張。」曾銘宗說，立法院8個常設委員會，從來就沒有哪個召委遲到1分鐘，另一個政黨就強推自己的議程，這完全說不通；尤其，修憲不是民進黨的修憲，而是朝野政黨的共同修憲，不該是民進黨只想處理18歲公民權，整個立法院就只處理這件事。

曾銘宗強調，民進黨若有心修憲，要證明自己不是打假球，就請依照程序正義，重新召開修憲委員會；並將氣候權、動物權等議題都納入討論，這才是修憲委員會真正該做的事。