民眾在台東路上撿到停車單幫繳費，此舉卻引起網友們的熱議。（翻攝自台東大小事）

如果在路上撿到停車繳費單，你會幫忙繳納嗎？有民眾上網發文表示他在台東南京路上撿到一張停車繳費單，也幫這位車主繳完費用。豈料，此舉卻引發網友熱議，認為原PO不需要這樣做，現在有許多人都用APP繳納費用，但也有網友認為原PO做了好事，稱讚他是善良之人，好人一生平安順遂。

一名網友在臉書「台東大小事」，貼文寫下，「朋友，你的停車單掉在南京路的人行道上，幫你繳了喔！」。原PO表示自己在路上撿到一張台東縣政府公有路邊收費停車場繳費單，並替對方繳納完成。未料，原PO看似熱心、善心的動作，反遭網友們提出不同的看法。

看到原PO幫忙繳納撿到的停單車，許多網友表示，「其實這可以不用幫繳」、「人家早就繳完了，你還多繳一次」、「很怕你 到時重複幫人繳費⋯」、「手機自動扣款不用留單子」、「車主APP繳完後丟棄」、「現在很多app代繳」。甚至有網友在留言處上傳一張圖片，照片中的車子上有很多停車繳費單，嘲諷原PO要不要幫忙繳納。

不過也有網友贊同原PO的做法，紛紛留言說，「這麼善良的人 令我感動 美麗的台東人」、「好人一生平安順遂」、「善良的人」、「佛心之人」、「真善良」、「好人會有好運」、「給您一個好人牌」、「有愛心」、「怎麼有這麼奈斯的人~」；也有網友看完留言稱：「酸民特別多」。最後，原PO看完兩極的網友留言後，也自嘲回應說：「原來我做了傻事！」

民眾在台東路上撿到停車單幫繳費，此舉卻引起網友們的熱議。（翻攝自台東大小事）

民眾在台東路上撿到停車單幫繳費，此舉卻引起網友們的熱議。（翻攝自台東大小事）