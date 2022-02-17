疫情延燒2年，台灣的畫廊產業去年則收獲了極佳的藝博銷售成績，畫廊協會理事長張逸羣表示，疫情也將藝術家和藏家都留在台灣，更在地性特色的作品開始受到關注，新的藏家也紛紛出現，對畫廊業者而言是新的契機，也帶來挑戰。

畫廊協會公布去年台北、台中與台南藝博會成績，台北展商銷售突破8億，台中銷售成長6成，台南則成長近5倍，且售票均有大幅成長。張逸羣笑稱：「台北藝博去年其至有賣黃牛票」，觀察到民眾愈來愈願意接受和投入藝術收藏，也與新銳藏家有關。

畫廊協會統計，小於50歲的藏家已然成為台灣各藝博會的主導群體，高達3成以上的展商表示透過藝博會接觸到5成以上的新藏家，而小於50歲的藏家占了7成。張逸羣也強調，藏家的年輕化現象不僅在台灣，也是亞洲地區重要的藝術城市均有的趨勢。」

隨著年輕藏家投入和疫情加速數位轉型，2021年藝術產業的趨勢之一便是藝術NFT的發展，張逸羣表示，除了為藏家、畫郎業者開設多場論壇，也正在整合畫廊、藝術家與幣圈，希望找到成功的運行模式。

2022年畫廊協會除了原有的藝博會，更希望將國際畫廊帶入台灣，將於4月推出「ART SOLO 2022 藝之獨秀藝術博覽會」希望以一個展位一位藝術家，且參展費用十分親民的做法，將藝術家作品更完整呈現。

此外今年也可望將文化部推動了15年的MIT新人推薦特區藝術家帶向海外，目前規畫首站在日本，同時文化部也同意未來MIT得獎藝術家的一件作品將被藝 術銀行所收藏；今年9月將首次舉辦的Frieze Seoul，台灣作為APAGA主席國，也計劃帶領台灣會員於Frieze X KIAF 展覽期間造訪韓國進行交流與外展。