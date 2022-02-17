車輛還沒進廠保養就熄火卡在路上，員警獲報協助排解狀況。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

車子還沒進廠保養「先刁車」 警徒手推車排解狀況

苗栗通霄鎮一名鄭姓修配廠老闆娘，15日早上10時45分許，代駕客戶進廠保養自小客車，結果行駛到台1線五福橋南下路段時，車輛突發生故障致引擎熄火停在外側車道，所幸員警巡邏時發現，連忙下車徒手推車幫忙排解狀況。

通霄分局通霄派出所所長吳煒健表示，他當時派出所跟派出所同仁巡邏，發現鄭女停在外側車道路中央，當時車流頻繁，該路段路況為下坡又是微彎道，車輛來往急速、險象環生，因此他們鳴笛示警但毫無反應，才發現鄭女已經「刁車」。

吳煒健說，同仁當下把巡邏車停放車後，並指揮交通，同時用人力方式將車推至路旁安全處，鄭女則是嚇得不知如何是好，所幸沒有任何人受傷。

鄭女向警方表示，該車是客戶委託她開車到場自家的修配廠保養，只要在500公尺就抵達車廠，想不到車子不知何故引擎突然熄火失去動力，還好當下後方無車輛緊跟，也感謝員警即時協助。

警方提醒用路人，駕車外出時，應事先作好功課，檢查車輛各項機件是否有正常運作，如行駛中遇突發事故失去動力，應先開啟警示燈，讓車後來車注意，並立即打方向盤滑行至路旁安全處，若無法滑行應先下車指揮示意後方來車，立即請求救援，以避免發生二次意外。