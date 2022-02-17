LINE Bank17日宣布推出親友貸款推薦活動「好貸推」，活動期間內LINE Bank用戶凡成功推薦親友於LINE Bank申辦信用貸款，成功推薦一位親友起，推薦人可於每位親友首次成功撥款後，獲得新臺幣488元；累積推薦六位親友以上，自第六位親友起，推薦人於每位親友首次成功撥款後，可獲得現金提升為1000元，推薦人只需為LINE Bank客戶，無須完成其他繁瑣任務，推薦越多，獲得的現金獎金「無上限」！

LINE Bank總經理黃以孟表示， LINE Bank是一間「掌中銀行」，用戶數已經突破80萬戶，更因為加入中央存款保險，讓全體用戶獲得存款保險的保障。LINE Bank的貸款特色在於申貸流程簡便，核貸後撥款流程快速，而因為沒有實體分行建置成本，能夠將各項優惠回饋給普羅大眾，是財務規劃的最佳選擇。

LINE Bank指出，在LINE Bank申貸沒有繁瑣的申貸流程，24小時隨時隨地皆可申辦，更提供直接、優惠的貸款利率，一段式利率僅1.68％起、開辦費488元、核貸後最快3分鐘就能撥款，綁約期更只要1個月，撥款滿1個月後，提前還款更免違約金。

LINE Bank指出，17日推出的親友貸款推薦活動「好貸推」，活動期間內成功推薦親友於LINE Bank申辦信用貸款且首次成功撥款後，推薦人可以獲得「無上限」現金獎勵。LINE Bank用戶成功推薦親友於LINE Bank申辦信用貸款且首次成功撥款，累積推薦五位親友內，每位親友推薦人可獲得現金488元；累積推薦六位親友以上，自第六位親友起，每位親友推薦人可獲得現金1000元。

此外，LINE Bank「虎你旺：撥貸成功抽現金1萬元」活動即將在2022年2月底截止，此活動是為了力挺民眾籌措資金，加速完成最新一年的年度計畫，凡是2022年2月1日至2月28日間，完成申貸並撥款的用戶，LINE Bank將從中抽出10位幸運兒，每位幸運兒可獲得現金1萬元。