蔡總統在元旦文告中大秀她的「政績」，引用統計數字證明台灣經濟成長創下11年新高；前副總統呂秀蓮17日卻公開批評，蔡政府不應該再說現在台灣經濟是「十年來最好」，這兩年疫情期間，很多人都快要破產了。

蔡總統在元旦文告中一開始就秀出她的經濟建設成績單：經濟成長創11年新高；股市指數一年內上漲超過23%，也創歷史新高；人均GDP首次超過3萬美元，超過許多OECD國家水準。

呂秀蓮17日接受網路節目「新聞不芹菜」專訪卻點出「蔡政府防疫防到大家都沒飯吃」；她指出，想選舉的政治人物要有悲憫的心，更期待陳時中（衛福部長）與蔡英文總統能看到她的建議，提到經濟，不要動不動就講「平均值」或說「十年來最好」，事實上，很多人都快要破產了，蔡政府卻還在高唱「十年來最好」。

呂秀蓮認為，蔡政府現在應該集中全力關心庶民經濟，雖然《憲法》保障每個人的生命健康權，但還有財產權跟行動自由權也要合乎比例（受保障）。

呂秀蓮批評蔡政府只知道邊境防疫，其他事都不做；她指出，不應該在機場抓到幾個新冠肺炎病例，全台灣就什麼事也不能做。

呂秀蓮認為，在防疫方面，蔡政府給陳時中太大的權力，陳時中本身是牙醫出身，對傳染病處理不一定很內行，何況疫情發展如何面對，影響所及牽涉民生及國家安全等。

呂秀蓮還批評行政院長蘇貞昌，當台灣升為一級防疫警戒時，行政院長本來就應該承擔，內閣要一起開會，衛福部長不可能召開與其他部會的會議，應該由行政院長兼任指揮官，不然就請當時的副總統陳建仁來做；「衛福部長怎麼可以指揮整個內閣，蘇院長你是太客氣還是在逃避責任？」

呂秀蓮指出，一直讓陳時中當防疫指揮官，結果桃園機場只要發現一點點疫情，全台灣就什麼事都不能做，她去南部時，替南部人難過，當地完全沒有疫情，且花東離島根本沒有病毒，（但一樣要按規定禁止有關經濟活動）。

呂秀蓮認為，有了2003年SARS的經驗，民眾都知道口罩太重要，台灣人是全世界最配合防疫政策的，因此，蔡政府處理疫情不必那麼慌張；而且，台灣是海島，沒有邊界問題，也是得天獨厚。

蔡政府為了防疫已經犧牲掉經濟，呂秀蓮認為，疫情指揮中心不是太懶就是太笨，因此，只要機場發現幾個案例，就什麼事都不能做，庶民經濟垮掉就是這個原因。