聚積(3527)今(17)日宣布，其新一代LED車用照明驅動晶片「MBI6659Q」及「MBI6665Q」大獲市場好評，此二新品適用於智慧車燈的相關應用，並皆已取得AEC-Q100車規認證。看好未來全球智慧汽車市場將蓬勃發展，公司表示藉由這兩個新品的加入，能使得聚積車用系列產品線更加完整，後續將持續鎖定車用前裝市場，會不斷開發其他新品，以協助各品牌創造最大價值。

聚積表示，相較於一般的電子產品，車用電子對於零組件的標準更為嚴苛，國際汽車電子協會(AEC)針對車用晶片訂定出AEC-Q100車規認證，其測試標準是相當嚴謹的。目前聚積車用系列產品均已通過此車規認證，確保聚積晶片的可靠度與穩定性符合國際汽車電子協會的規範。

聚積MBI6659Q應用範疇包含霧燈、尾燈、煞車燈、氣氛燈、位置燈、日行燈，額定電流是2.5A，相較於先前的MBI6657Q，此為大電流版本，讓客戶多一個選型選擇。由於MBI6659Q內建LDO，可由驅動晶片直接供電給MCU，所以MCU無須再外接電源，使車燈整體的電源系統配置更加簡潔。此外，產品本身具備EMI方案，能夠在大幅減少外部零件的情況下，降低電磁干擾，以通過相關電磁相容性認證。MBI6659Q還具備多種保護功能，諸如開路保護、短路保護、熱關機保護、熱折返保護等等，以確保使用安全。

聚積MBI6665Q應用範疇包含頭燈、尾燈、剎車燈、日行燈，其支援彈性拓樸電源管理，方便客戶設計產品。與MBI6659Q一樣，MBI6665Q內建LDO，可直接供電給MCU，使電源系統組態更加簡潔；也同樣具備EMI方案，可降低電磁干擾。而MBI6665Q擁有更健全的保護功能，除了上述與MBI6659Q相同的保護功能之外，還具備過溫保護回報與過電流保護回報，若有異常發生，驅動晶片會主動回報給系統，系統可即時反應，更全面的確保整體安全性。

聚積看好汽車市場的前景十分可觀，尤其是在近期電動車及自駕車的熱潮之下。LED車燈已經成為車用照明領域的主流，聚積將持續與客戶緊密合作，佈局車用市場，開發照明及顯示相關新品以滿足客戶需求。