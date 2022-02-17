富邦悍將嘉義組春訓進入第二循環，這循環訓練加入些趣味方式，把遊戲融入訓練中，連兩天的「全壘打大賽」都由「國輝隊」勝出，2場比賽都扮演致勝英雄的隊長高國輝也分享自己選隊友的標準，他笑說：「我都選比我帥的，有些人是臉，但有些是看不見的地方很帥。」

富邦全壘打大賽連兩天登場，一人有5球機會，打上嘉義市棒球場外野看台，越上層越高分，昨天首戰由「國輝隊」以15比9擊敗「耀勳隊」，今天兩軍再戰，由「耀勳隊」先攻，而「國輝隊」在打完前11棒後還以6比7落後，輪到壓軸高國輝，他先在第2球開轟追平，最後敲出「再見全壘打」，助隊以8比7勝出。

分流春訓後，富邦在第二循環訓練中融入趣味競賽，透過較有趣的方式進行訓練，也讓選手在訓練中不那麼枯燥乏味，總教練丘昌榮說：「像是上午的『投打守遊戲』的練習，是在模擬實戰的狀況，不管是打擊、跑壘、守備都有些趣味性實戰情境設計，從訓練中累積觀念。」

高國輝認為，像是上午的「跑打守遊戲」，能訓練到你平時比賽時，遇到狀況要怎麼面對，要習慣面對壓力，「我覺得這種訓練對我們來說還不錯。」今年在訓練中融入有趣活動，也算是適時給予選手心情上的調適，讓隔天訓練能更專注，「現在團隊的氣氛都很好，希望能保持到比賽的時候。把感覺慢慢帶進到熱身賽，習慣去面對有張力的比賽。」

比賽過程中，兩隊也都在對手進攻時給予一些干擾，讓站上打擊區的選手頻頻笑場，高國輝笑著說：「我覺得隊友表現得很棒，100分，對手表現也很棒，講垃圾話滿強的，很欣賞他們，希望他們比賽也能發揮這種水準。」

他也透露自己當隊長選人的標準，高國輝說：「我都選比我帥的，像是（林）哲瑄、阿ㄅㄧㄤˋ（王詩聰）、（高）國麟，還有（戴）培峰，詹智堯最帥，他當初算是有點緣分加入我們這隊，我們少了一個人就把他加進來，想說他今年是教練兼選手，還是要打一下比賽會比較有感覺。」

富邦悍將高國輝。（毛琬婷攝）