公務員是不少人心目中的「鐵飯碗」，不過一名網友認為，擔任公務員數十年的薪水，比不上在科技業工作1、2年的薪水，直言「兩者的人生發展立見高下」，質疑為何還是有很多人把公務員一職當作標竿，引起兩派網友爭論。

原PO在PTT八卦板發文表示，多數公務員月薪4到5萬元，平均工作13年以上，年薪才會沾到百萬元的邊，反觀在科技業工作1到2年，年薪就已經超過公務員待13年的年薪，且每年差距會越來越大，直言「兩者的人生發展立見高下」，好奇為何還有一堆人把公務員當成標竿。

貼文曝光後，有不少網友支持原PO的看法，「早就發現了，公務員就是空有光環但沒錢的職業」、「說好聽是穩定，難聽就是庸碌一生」、「像我就認為超商店員、手搖杯店員、收銀員等都比公職好」、「你算的是高考的薪水，普考的根本低薪水平」。

不過多數人持相反意見，紛紛點岀當公務員的優點，「不用怕失業」、「領到掛的月退俸」、「別忘了工作壓力比科技業輕鬆多」、「公務員的貸款條件超優，傻傻的」、「時數就輸了，公務員都準時上下班」、「我身邊當公職的朋友，房子有好幾間沒貸款、準時上下班、見紅就休，這樣的人生很爽呀」。