烏克蘭親俄叛軍17日稍早指控烏克蘭軍隊砲擊烏東地區。

在不斷傳出俄羅斯不但沒撤兵，還持續增兵多達7000人後，據路透17日報導，烏克蘭說，親俄部隊開火。目擊者說，如今烏東的頓內次克機場（Donetsk Airport）和葉列諾夫卡（Elenovka）村附近都傳出砲火聲。

烏軍周四指控，俄羅斯撐腰的烏東部隊向盧甘斯克（Luhansk）區的村莊開火，打中了一家幼稚園。不過，軍方說，並未造成傷亡。稍後烏克蘭軍方在貼文中指出，親俄部隊使用重型大砲等武器砲擊盧甘斯克（Luhansk）的斯坦尼察盧甘斯克（Stanitsa Lugansk）地區，砲彈射進幼稚園，而初步訊息顯示，有2位平民受傷，當地基礎設施也受到破壞，並導致半數地區停電，當局已緊急疏散居民。

而先前烏東的親俄分離主義分子則指控，烏克蘭政府軍在過去24小時內，向他們開火了4次，並說他們仍在設法確認，是否有任何人死傷。

美國衛星公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）提供的衛星圖像顯示，俄羅斯移動了部署烏克蘭附近的部分軍事裝備，但其他硬體已運抵當地，當地仍有許多俄軍和裝備。

烏克蘭軍方公布親俄叛軍開火打中烏東地區幼稚園的畫面，磚頭噴滿地。（圖／擷取自烏克蘭軍方臉書）

而外交消息人士說，歐洲安全暨合作組織（Organization for Security and Cooperation in Europe，OSCE）的監測人員今天在烏東地區親俄叛軍，還有烏克蘭政府軍接觸的前線地區記錄到多起砲擊事件。

親俄勢力稍早指控烏克蘭部隊發射迫擊砲，攻擊他們的領土，導致局勢升溫，不過基輔否認，反咬叛軍使用大砲。

烏克蘭軍方公布親俄叛軍開火打中烏東地區幼稚園的畫面。（圖／擷取自烏克蘭軍方臉書）

就在俄羅斯在烏克蘭邊境大舉增兵，引發全球高度關注之際，英國國防部主管武裝部隊的次長哈佩（James Heappey）說，西方和俄羅斯正進入可能延續1世代的新競爭期。

烏克蘭軍方公布親俄叛軍開火打中烏東地區幼稚園的畫面。（圖／擷取自烏克蘭軍方臉書）

據路透報導，當哈佩接受倫敦廣播電台（LBC Radio）專訪時被問及，俄羅斯動不動就對烏克蘭造成侵略威脅，是不是感覺像重返冷戰期時，而他回答道，無論俄羅斯總統普丁侵不侵略烏克蘭，心裡都必須明白，西方正進入一個和俄羅斯激烈競爭的新時期，而這可能持續一世代。