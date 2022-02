烏克蘭親俄叛軍17日稍早指控烏克蘭軍隊砲擊烏東地區。

在不斷傳出俄羅斯不但沒撤兵,還持續增兵多達7000人後,據路透17日報導,烏克蘭說,親俄部隊開火。目擊者說,如今烏東的頓內次克機場(Donetsk Airport)和葉列諾夫卡(Elenovka)村附近都傳出砲火聲。

烏軍周四指控,俄羅斯撐腰的烏東部隊向盧甘斯克(Luhansk)區的村莊開火,打中了一家幼稚園。不過,軍方說,並未造成傷亡。稍後烏克蘭軍方在貼文中指出,親俄部隊使用重型大砲等武器砲擊盧甘斯克(Luhansk)的斯坦尼察盧甘斯克(Stanitsa Lugansk)地區,砲彈射進幼稚園,而初步訊息顯示,有2位平民受傷,當地基礎設施也受到破壞,並導致半數地區停電,當局已緊急疏散居民。

而先前烏東的親俄分離主義分子則指控,烏克蘭政府軍在過去24小時內,向他們開火了4次,並說他們仍在設法確認,是否有任何人死傷。

美國衛星公司馬薩爾科技(Maxar Technologies)提供的衛星圖像顯示,俄羅斯移動了部署烏克蘭附近的部分軍事裝備,但其他硬體已運抵當地,當地仍有許多俄軍和裝備。

烏克蘭軍方公布親俄叛軍開火打中烏東地區幼稚園的畫面,磚頭噴滿地。(圖/擷取自烏克蘭軍方臉書)

而外交消息人士說,歐洲安全暨合作組織(Organization for Security and Cooperation in Europe,OSCE)的監測人員今天在烏東地區親俄叛軍,還有烏克蘭政府軍接觸的前線地區記錄到多起砲擊事件。

親俄勢力稍早指控烏克蘭部隊發射迫擊砲,攻擊他們的領土,導致局勢升溫,不過基輔否認,反咬叛軍使用大砲。

就在俄羅斯在烏克蘭邊境大舉增兵,引發全球高度關注之際,英國國防部主管武裝部隊的次長哈佩(James Heappey)說,西方和俄羅斯正進入可能延續1世代的新競爭期。

據路透報導,當哈佩接受倫敦廣播電台(LBC Radio)專訪時被問及,俄羅斯動不動就對烏克蘭造成侵略威脅,是不是感覺像重返冷戰期時,而他回答道,無論俄羅斯總統普丁侵不侵略烏克蘭,心裡都必須明白,西方正進入一個和俄羅斯激烈競爭的新時期,而這可能持續一世代。