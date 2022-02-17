2022北京冬季奧運中華隊女將黃郁婷17日在競速滑冰女子1000公尺出賽，排在第9組出賽，與中國大陸選手金京珠同組，黃郁婷繳出1分17秒35，也結束個人本屆冬奧賽程，在已經完賽的9組、18名選手中暫居第12。