北京冬奧》競速滑冰女子1000公尺 黃郁婷1分17秒35 17:042022/02/17 中時 陳筱琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華隊選手黃郁婷在女子速度滑冰1000公尺繳出1分17秒35。（資料照／中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2022北京冬季奧運中華隊女將黃郁婷17日在競速滑冰女子1000公尺出賽，排在第9組出賽，與中國大陸選手金京珠同組，黃郁婷繳出1分17秒35，也結束個人本屆冬奧賽程，在已經完賽的9組、18名選手中暫居第12。 北京冬奧》競速滑冰女子500公尺 黃郁婷第26 時論廣場》兩場北京奧運 看見不同的中國（潘華生） #競速滑冰 #1000 #黃郁婷 #出賽 #公尺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滑冰女將阿合娜爾 冬奧新寵兒 04:102022/02/11 焦點新聞 黃國書籲修法嚴防黃郁婷事件重演 體育署：會研究 11:512022/02/11 政治 鶯歌鳳鳴臨時站施工超前 2024啟用 04:102022/02/17 地方新聞 北京冬奧》卡住後反作用力大 何秉睿控制不易滑倒 15:012022/02/16 體育 4.5公尺巨鯊生吃活人 驚悚畫面曝：泳客被撕成2半 10:432022/02/17 搜奇 南水局：台南6月底前穩定供水 04:102022/02/17 投資理財 鯨彩中港光雕秀 一探海底奧秘 04:102022/02/12 地方新聞 花蓮迎賓老樟樹 鋼架當枴杖 04:102022/02/12 地方新聞 尚青論壇》台韓冬奧服裝爭議的「民熱官冷」現象（季宇琦） 17:182022/02/13 尚青論壇 超深水大氣田 陸「深海一號」累計產氣逾超10億立方公尺 11:582022/02/14 兩岸 元宵搶手好禮！新北議員蔡淑君今送出4500顆蛋 排隊人龍綿延數百公尺 12:182022/02/15 生活 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。