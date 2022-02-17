剛邁入2022年，投資人就迎來一陣亂流，美國股市受到通膨與公債殖利率雙雙走升的影響也呈跌勢，且今年資本市場表現恐不如去年順遂，美股還能續抱嗎？聯博投資專家表示，三大理由續抱美股。

截止至元月底，美國羅素1000成長指數下跌8.6％，對於美股下跌，聯博認為，有三大理由使得美國成長股在歷經近期修正後，反而浮現逢低買進的長線機會。聯博投資專家表示，理由一，日前聯準會官員偏鷹派的言論已逐漸反映在目前債市價格上，美國公債利率短期再度快速彈升的機率或許不高。更甚者，考慮通膨數據最近已有高檔鈍化跡象，若利率攀升幅度低於預期，將可望支撐股市評價。以目前羅素1000成長指數來看，未來兩年預估本益比已自年初33.4倍回落至29.2倍，是去年5月以來的相對低點；也就是說，目前布局具備長期成長動能的投資機會，將相對具評價吸引力。

理由二，美國成長型股基本面仍持穩，且營運動能相對不仰賴景氣週期，企業獲利才是支持美股表現的關鍵。從全球主要區域的每股盈餘年成長率預估來看，美國為13.7％，高於歐洲的11.3％與新興市場的8.3％，顯示美國企業獲利表現相對優於其他成熟國家與新興市場。目前美國成長型題材中，聯博投資團隊認為包含科技、醫療等產業仍不乏具有企業獲利成長潛力，且營運模式相對不仰賴周期循環的企業，在目前的環境中料將較具續航力。

理由三，高品質股票相對具備防禦特性。由於高品質成長股普遍擁有較穩定的資產負債表與現金流量，也較可將營收成長轉化為實質股東獲利，進而支撐長線股價穩定表現機會。歷史數據顯示具備高品質特性的公司一般在景氣放緩時期有望表現突出，也具備更強勁的防禦能力。換句話說，對於擔憂股市後續波動的投資人來說，可透過適度強化投資組合的品質來因應。