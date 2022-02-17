安永EY聯合會計師事務所、政大商學院17日共同發布家族企業治理調查報告指出，我國上市櫃公司約有54％為家族企業。

以2021年6月30日的上市櫃公司資料為基準，安永指出，從年報資料分析每家上市櫃公司的持股結構，可發現全台1740家上市櫃公司有54％皆為家族企業。

安永會計師事務所所長傅文芳表示，安永長期耕耘家族企業傳承接班，了解到家族企業發展的成敗往往與家族治理有高度關聯性。安永首次調查台灣上市櫃公司的家族企業，提出適合的治理模式，期盼啟發各家族企業提早開始傳承規劃。

另安永稅務服務部營運長劉惠雯也分享，家族企業領導者面臨的挑戰是如何在企業成長及家族傳承上細水長流，透過國外成功案例啟發，期望將家族治理概念轉為本土化導入台灣家族企業。

安永調查顯示，台灣家族企業最需強化的前三個項目為完善家族接班計畫（33％）傳承家族願景和價值觀（24％）、家族規範與責任的訂定及制度化（16％）。

家族企業既存的家族治理架構，分為「非正式治理」，例如家族聚會或餐桌會議（54％）、家規及家訓（28％）；而「正式治理」例如家族企業董事會或股東會（33％）、家族企業控股公司董事會或股東會（25％）。

受訪家族企業中有超過75％認為，擁有「非正式治理機制」，對企業運作產生正面影響；而正式治理此種透過明文規定或具法律約束力訂明規定、控股工具運用等的治理機制，