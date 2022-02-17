台北市公布案19864境外移入足跡，包含明曜百貨(UNIQLO)、京站威秀影城，及台北醫學大學附設醫院。

北市衛生局公布，個案台北市公共場域足跡包括，2月12日捷運江子翠站至台北車站，2月14日STUDIO A 阿波羅、明曜百貨(UNIQLO)、捷運忠孝敦化站經忠孝新生站至東門站、小原田日本料理永康店、小茶栽堂Zenique永康門市、京站時尚廣場、星巴克-京站門市、BELLINI Pasta Pasta-台北京站店、台北京站威秀影城、捷運台北車站至江子翠站。

2月15日民有一號公園、白暮蛋餅先生(1號店)、捷運南京復興站至江子翠站、富霸王豬腳、首都客運226路長春松江路口至台北醫學大學、台北醫學大學附設醫院(睡眠門診)、7-ELEVEN 醫學門市、捷運台北101／世貿站經東門站至松江南京站、窩著咖啡2.0 perch café、捷運松江南京站至古亭站、無二會所、捷運古亭站經東門站至信義安和站、L bar、捷運信義安和站經大安站至南京復興站，相關足跡已完成環境噴消。

衛生局專委歐佳齡表示，案19864是新北個案，1月13日入境，14天滿後可外出，因此有足跡，入境34天才發病，2月16日採檢，CT值為36.5，判為境外移入。歐佳齡表示，個案有很多足跡還是列出來，若確定為舊案，匡列就可以先解除。