原定去年舉辦的成都世大運，受到新冠肺炎疫情影響而被迫延遲至今年，預定6月26日開幕，目前已進入最後培訓階段，體操李智凱、唐嘉鴻、射箭湯智鈞、柔道楊勇緯以及跆拳道羅嘉翎等多位去年東京奧運國手都將參賽。

教育部體育署競技運動組組長藍坤田表示，國際大學運動總會自上屆拿坡里世大運起調整世大運參賽年齡下修為25歲，並且指定運動種類均為目前奧運會的競賽運動，因此世大運的參賽與培訓已成為國家儲訓選手養成的重要階段，讓國家青年隊選手逐步邁向奧亞運國家隊的過程中，能夠經歷世大運階段的洗禮，累積國際綜合性賽會的參賽經驗，期許選手能在本屆世大運超越自我。

本屆世大運共計舉辦田徑等15個競賽種類，總獎牌數269面，我國預估賽選手約190人、教練與隊職員90人，代表團規模約280人左右，目前體操、射箭、柔道、划船和跆拳道都已經完成選手決選，其餘包含田徑、游泳、射擊、羽球、排球、桌球、划船、籃球、網球、擊劍等都將陸續在4月底完成選拔，5月25日前完成報名。

體育署副署長洪志昌說，除了李智凱、唐嘉鴻、楊勇緯與羅嘉翎外，田徑楊俊瀚、游泳王冠閎、王星浩、桌球林昀儒等人如果沒有意外也都將會參賽。