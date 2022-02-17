台南上周六（12日）公布安南區30多歲砂石場工作個案19599及13日公布診所與其接觸，採檢陽性的安南區30多歲女性個案19655、40多歲男性個案19656，3人經再三次採檢PCR皆為陰性，由中央流行疫情指揮中心判定3案排除並移除案號，相關接觸者也解除隔離。

其中，案19599之前於居家隔離期間，跟同樣染疫的父親趴趴走買魚湯、到新營拜拜，各被重罰20萬元，衛生局說明，男子最終雖未確診染疫，但罰單仍具有效力，因為，他本身是居家隔離對象，本來就不應該趴趴走。

衛生局指出，11日接獲案19599、19600陽性通報後，即依照指揮中心指示進行疫情調查及相關接觸者匡列工作，經調查，案19599、19655、19656等3案於2月8日同時段出入同一診所，經與疾管署南管中心共同討論評估風險後，為釐清是否有3名個案以外的其他可能感染來源、避免感染擴大或出現接觸者陰轉陽情形，案19599、19655、19656及其他同為上午診之病患，皆匡列為居家隔離者。

衛生局強調，COVID-19傳染病通報、疫情調查及接觸者的定義和匡列皆依中央流行疫情指揮中心規定辦理，病例排除研判及相關人員是否解除隔離，也一樣需依照中央流行疫情指揮中心規定執行。

衛生局今天下午表示，台南減少3起本土病例，分別是2月12日公布的安南區30多歲個案19599（Ct值39.3）、13日公布的安南區30多歲女性個案19655（Ct值39.8）、40多歲男性個案19656（Ct值38），經再3次採檢PCR皆為陰性，血清N抗體兩套沒有轉陽，經報請中央流行疫情指揮中心判定，3名個案皆排除並移除案號，其相關接觸者也解除隔離。