資深藝人巴戈昨(16日)不敵胰臟癌逝世，享壽67歲，留下太太張令娜和2兒2女，其中大女兒巴勻今(17日)在臉書發文表示，全家哭完後忽然想到巴鈺會不會收到很多節哀順變的簡訊，巴式幽默令人莞爾，還釣出巴鈺本人回應。

巴勻17日上午在臉書PO文：「我們一家人哭完剛剛忽然有個疑問，巴鈺有沒有收到很多請她節哀順變的簡訊？」還在留言處補充：「不是啊，我們在谷歌爸爸，都出現巴鈺。」這番言論把不少網友逗樂了，紛紛留言：「這麼幽默，那我放心了」、「巴勻果然是巴戈的女兒」、「我要笑死了，我當初也以為你們（巴戈、巴鈺）有血緣關係」、「原本哀傷，突然想笑」。

巴勻發文笑稱巴鈺會不會收到很多安慰的簡訊，幽默的發言讓網友會心一笑。（圖／翻攝巴勻臉書）

原來巴戈和女星巴鈺同姓又是單名，兩人同處演藝圈，經常被觀眾誤認成父女，直到巴戈昨晚癌逝，都有網友連到巴鈺的臉書粉專留言關心：「巴戈走了，真的假的」，被其他網友提醒：「他們又不是父女」。

巴鈺今(17日)下午也在臉書轉發新聞連結並回應：「常被以為是巴戈叔叔的女兒，如今假爸爸離開了，我心中同感不捨。謝謝假姐妹巴勻，哀傷之際還能幽默，想必，巴叔叔走得滿足又安詳，你們一定有好好說再見。」底下果真有一堆網友吃驚地留言：「今天我才知道妳不是巴戈女兒，誤會好久了」。

值得一提的是，巴戈正版的女兒巴勻在臉書PO新聞截圖，澄清自己單身，原來已婚的是妹妹巴安，溫哥華大學化工系碩士畢業，曾拍過電影《海水正藍》，巴戈生前談到女兒，總是面露驕傲：「她很聰明，功課也是最好的！沒想到現在又是第一個結婚。」而巴勻大學前都在加拿大，畢業後已回台灣。