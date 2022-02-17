莫德納（Moderna）執行長班塞爾（Stephane Bancel）在接受媒體訪問時表示，這場大流行病可能已經進入最後階段，他認為這是一個頗為「合理」的假設。

被問及現在新冠肺炎疫情是否已經進入尾聲，班塞爾回答：「我想這是一個合理的情景」，基於Omicron變種病毒的演化或新型冠狀病毒（SarsCov-2）的演化，我們有八成機率看到毒性越來越弱的病毒。而另外20%的機率，則是出現比Omicron毒性更強的新突變。

班塞爾表示，我認為我們很幸運，因為Omicron的毒性不是很強，但我們仍然看到全世界每天都有成千上萬人因為感染Omicron病毒而死亡。

根據世界衛生組織統計，過去7天全球通報的新增確診數為1547萬例，染疫死亡人數達7萬3162人。

雖然許多國家的衛生官員強調Omicron變種病毒造成的威脅可能正在消退，但世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesu）在今年1月時曾警告，去假設這場大流行病將接近尾聲，這是一件很危險的事。事實上，這場疫情距離結束仍然遙遠，並且隨著Omicron在全球迅速傳播，可能會出現新的變種病毒。白宮首席醫學顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）上個月也曾表示，Omicron變種病毒是否成為最後一波大流行，這還有待觀察。