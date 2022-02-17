中央流行疫情指揮中心17日公布國內新增14例本土個案，其中以新店設計師延伸案增加10例最多。指揮官陳時中表示，新店設計師及煉油廠2個相關群聚是目前重點關注範圍。

他說，確診新店設計師牽涉到房屋代銷公司，其中有個案因參加聚會涉及人數眾多，且來自各行各業，因此造成足跡多、工作場域廣需要留心。此外，煉油廠員工17日雖無新增確診者，但因為對經濟影響，且工作具有不可取代性，因此也會高度關注。

陳時中表示，煉油廠群聚案中，16日採檢1901位都是陰性，17日上午又採檢了1317人，目前結果還沒出來。

日本邊境將鬆綁，台灣擬入境居檢天數只有3天，媒體關心我國是否會對日本作相應開放？陳時中回應，目前還沒有開放旅遊團出國，需要等這波商務旅行執行順暢且疫情控制良好才會執行，而雙方當前疫情狀況下暫時不會開放。

他17日曾指出「下半年國門非開不可」，他18日表示，國門開放是指開放給「非國民」入境，最快可能在下半年，並且有望在四月將商務客的入境檢疫天數縮短為七天，但仍都要視疫情而定。

指揮中心14日曾宣布考慮縮短檢疫天數自14天縮短為10天，盼望3月中以前實施，17日陳時中更表示針對商務客考慮再所縮短檢疫天數。

至於莫德納台設立子公司是否有望成立國家隊來代工疫苗？陳時中回應，設立子公司跟代工關係不大，並也與莫德納原先的合約已經包含次世代疫苗選擇權，但是設立子公司有其他合作機會，國發會在代工上也有跟很多廠商有陸續洽談、整合。