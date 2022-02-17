台股戰兩萬，市場樂觀看法再加一！新光金控旗下元富證券董事長陳俊宏直指，「現在台股個股本益比（PE）8～9倍一堆」，從殖利率、本益比的角度出發，台股優於其他國際股市，且「一年升息7碼也才2％」，因此台股不至於受升息的影響；而相較已漲了好幾波的電子股，金融股至今都還沒動、也相對穩定，看好具表現空間。

深耕證券市場26年的陳俊宏，2021年底表態參選券商公會理事長，對於參選政見，目前雖未擬定具體項目，但表示能對業界有幫助最重要，將傳承現任理事長賀鳴珩積極推動的調降權證避險稅率、完善複委託業務功能提升國際競爭力等目標。

對於券商欲轉型為「投資銀行」，陳俊宏指出，券商需有融資功能。針對員工及原股東在公司辦理現增（SPO）、或發行新股（IPO）時認購，向銀行辦理抵押借款或信用貸款的資金問題，陳俊宏表示，持續推動將原股東及員工「認股融資業務」納入證券商辦理證券業務借貸，以協助上市櫃公司籌資、員工和股東的資金需求，強化證券商投資銀行服務功能。

相較於「經紀業務」，券商在「承銷業務」獲利表現普遍落後，此現象由來已久。對此，陳俊宏積極遊說相關主管機關，開放證券商轉投資創投及創投管顧公司，讓券商發揮研究及投資專長，於開始承銷輔導前即先佈局，元富證券也成為首家具創投的證券商，開闢出證券業的一大藍海，現各證券商也都轉投資創投及創投管顧，展開企業從草創到進入資本市場的一條龍服務。

陳俊宏長期投入券商公會、熟悉業務進程，了解綜合券商、專業券商的差異與需求。現階段公會正推行業務，涵蓋優化交割專戶分戶帳作業以掌握客戶資金部位、降低違約風險、提供合適商品及服務、活化帳戶資金，持續建議政府延長當沖降稅、精進零股交易、強化市場基礎建設與風險管理、推動證券商開發多元金融商品如ETN信用交易、多元理財商品ETP掛牌、發行外幣計價結構型債券等。

陳俊宏表示，將凝聚共識、完成共同目標，兼顧大小券商的共同發展，以公開、透明、溝通的方式與大家一起把餅做大，讓百家爭鳴、各有生存利基、各有自己的目標客戶，也提供投資人越來越多元的證券商服務。