消防人員示範嬰兒哈姆立克法。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

家住苗栗縣竹南鎮的1對年輕父母，在餵食1歲嬰兒時不慎梗住氣管，父母打電話向苗栗縣消防局勤務中心求救，執勤員高英傑以多年救護經驗引導父親以幼兒哈姆立克法拍出梗塞物體，順利救回嬰兒一命，讓年輕父母感謝萬分。

「聽到嬰兒父親在電話那頭驚惶失措的聲音，我也跟著緊張起來，但經驗告訴我必須冷靜下來，才能協助民眾。」苗栗縣消防局勤務中心執勤員高英傑回憶，這通電話前後不過3、4分鐘，但感覺卻有如1個小時那麼久，等到嬰兒梗塞物被拍出，在電話那頭傳來嬰兒哭聲的那一刻，他懸在半空中的心才放下來，欣慰地協助救回一個小生命。

住在竹南的這對年輕父母，因餵食1歲嬰兒吃東西，不知何故發生食物梗塞在喉部氣管處，嬰兒當場臉色發白，還中止呼吸，嚇得年輕父母不知所措，只能打電話向119勤務中心求救。

當時負責值班的高英傑接到報案電話時，年輕父親原本以為孩子是腸胃炎，情緒陷入歇斯底里，不住地求助該怎麼救孩子，高英傑冷靜地詢間年輕父親嬰兒多大？先前有無吃東西、有無呼吸等重點情況後，以多年的經驗研判，應是被異物梗塞氣管，隨即在電話裡指導年輕父親將孩子翻過背，頭部朝下，輕拍推背部，最後順利將嬰兒梗塞異物排出，恢復呼吸，救回嬰兒一命，轄區竹南消防分隊趕到現場，確認嬰兒無生命危險後，結束這場虛驚。