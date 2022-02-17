最近文旦正逢開花期需要雨水，但最近雨勢不明顯，必須靠人工澆水促進開花，以免耽誤生產。（周麗蘭攝）

有些俗稱早花的文旦已結果，此時都必須摘除。（周麗蘭攝）

雲林縣部分茂谷柑園傳出銷售不及的憾事，果實還掛在枝頭。（周麗蘭攝）

節慶水果茂谷柑、蜜棗都今年傳出晚成熟以致銷售不及事件，中秋節應景的文旦將面臨更大挑戰，因白露採收期距離中秋節僅2天！雲林縣農業處表示，果農必須更精準掌握採收與銷售的節奏，縣府也將密切觀察文旦成熟度，與農民討論推出預購與展售的時機。

雲林縣茂谷柑面積約390公頃，產量約6240公噸，主要產地是斗六市與古坑鄉，今年初茂谷柑剛上市時價格頗高，買氣很旺，殊不知部分中間商誤判時機與行情，向農民下訂後見買氣下滑反悔棄單，加上年後萬物齊漲，部分茂谷柑迄今還未賣出。

斗六市優質老欉茂谷柑多，大多年節前銷售一空，古坑鄉目前還約有225公噸尚未採收。

縣府農業處長吳芳銘表示，茂谷柑和蜜棗都是年節應水果，節慶過了買氣會降低，過年後得知有些茂谷柑還未採收，立即向連鎖超商接洽在電子商務上架，並啟動100多個社群聯繫管道協助推銷，有些果農盼能以年前的價格售出，是比較困難的。

吳芳銘坦言，台灣水果以往的外銷管道大多是到大陸，兩岸關係低迷之下，外銷大陸很困難，只能靠島內消費，目前供需市場勉強是平衡的，茂谷柑和文旦都不宜再擴種。

吳芳銘說，今年文旦將面臨的挑戰比茂谷柑大，白露節氣（9月8日）前後2周是最合適的文旦採收期，而今年中秋節國曆是9月10日，文旦若晚熟可能趕不及中秋節前賣出，節後再賣的價格對農民是一大損失。

他說，去年中秋節是9月21日，銷售時間尚充足，但受疫情衝擊，有些文旦果農到中秋節後還有存貨，今年中秋的銷售期更短，果農必須更精準栽培及掌握銷售時機。

農業處行銷科長柳昆宏表示，今年文旦採收後就需立刻賣，加上物流所需時間，估計最長也只有2周時間可銷售，因此後熟的時間不是在倉庫，而是在消費者家裡，將視生產情況與農友討論以「預購」因應。

文旦果農劉招男表示，任何水果無法外銷到大陸都會慘，去年已經感受市況不如往年好，種茂谷柑的朋友最近也反應在煩惱還沒採收，打算把果園出租不管理了，聽了實在很無奈。