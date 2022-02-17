行政院會今通過國安法、兩岸關係條例修正案，增訂國家核心關鍵技術經濟間諜罪，同時提高相關罰則。對此，民眾黨團總召邱臣遠表示，政府推動商業保護機制可以支持，但必須要有配套措施，因為台灣高端人才待遇不如他國，若訂定法規限制人才發展，這並非樂見，政府應該要研擬完善就業跟產業人才保護措施，並通盤檢討改善。

邱臣遠指出，近年來大陸在高科技產業的企圖心強，一連串產業升級計畫，希望強半導體趨勢，台灣技術人才自然成為被覬覦對象，從商業角度來看，保護有其必要，但提高罰則是否就可以達到嚇阻，有待商榷。

邱臣遠說，台灣高端技術人才會被挖角，主要是待遇問題，以台灣指標的半導體台積電為例，年薪約240萬元，比起美國年薪750萬、南韓逾600萬，台灣一流人才，卻是三流的待遇，如何完善就業跟產業人才保護措施，是政府應該要通盤檢討的方向。

邱臣遠強調，政府保護高端人才不該只有限制，而是要有完善育才，留才及培力計畫，並增加誘因跟市場機制與產業需求連結，政策面向才會更完整。