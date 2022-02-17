不動產信用管制「殺手」出現。金管會17日宣布，即日起拉高銀行計算資本適足LTV法（不動產暴險按貸放比率）中法人房貸、自然人第三戶房貸、購地、餘屋及工業區閒置土地貸款的五大項風險權數，最高達200％，適用新貸、舊案續貸及轉貸案。

五大貸款部分，第一部分是公司法人一般型房貸風險權數由20％拉高到50％、購置收益型房貸由30％拉高到100％；第二是自然人購置第三戶以上房貸風險權數則由30％拉高到100％；第三是購地貸款ADC曝險是住宅區由100％拉高到150％、商業區則是由150％拉高到200％，第四是建築業以建案作擔保，即餘屋貸款住宅區收益型由30％拉高到100％，ADC曝險住宅區則由100％拉高到150％；第五是工業區閒置土地貸款，現行是75~150％，一律拉高到200％。

即政府不樂見、非必須貸款需求的貸款案，會被計提更高的資本，銀行若承作過多此類貸款，可能要被迫增資或發行資本類工具，亦或要收回貸款。

銀行局副局長林志吉表示，若以去年9月底數字試算，風險權數上升，資本適足率就會下降0.4~0.5個百分點，即所有銀行平均普通股資本適足率、第一類資本適足率及整體資本適足率分別由11.95%、12.93%、14.82％，降為11.48%、12.43％及14.24％。

且有四家銀行資本適足率會少逾1.1~1.6個百分點，影響最大，但林志吉表示，這四家銀行即便少逾1個百分點，資本適足率仍在法定要求以上，且這是連未到期舊貸案都算進去，真實影響並不會這麼大。

金管會表示，目前共有35家銀行都適用LTV法，因中央銀行2020年12月已數度調整選擇性信用管制措施，控管銀行信用資源，避免流向非實質需求，金管會考量銀行適用選擇性信用管制措施後，部分不動產抵押貸款在現行資本計提規範下，將會適用較低的風險權數，為強化銀行的風險承擔能力，金管會將發布令釋，針對五大類放款的新貸案、舊貸案屆期續貸或轉貸案，提高適用的風險權數。

林志吉表示，這次拉高是有三大考量，一是貸款到期期間，二是一定風險的敏感度，較高風險的貸款就應適用較高的風險權數，三是對銀行資本適足率的影響性，決定各類貸款的拉高程度。