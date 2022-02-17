中天主播譚若誼外型甜美，深受許多觀眾喜愛。（中天新聞提供）

烏克蘭、俄羅斯關係緊繃，中天新聞昨(16日)是台灣第一家媒體與CNN特派記者連線解析俄烏最新情勢，由中天主播譚若誼進行獨家連線，她全程展現流利英文，並以專業且具深度的提問，針對動武跡象、駐軍狀況及是否尋外交途徑解決等面向，讓觀眾進一步了解國際時事。

譚若誼透露得知這任務時其實是下班回到家，原本準備放鬆享用晚餐，結果看到公司訊息，內心興奮的吶喊：「天啊！我一定要好好把握這機會，不能搞砸！」

身為新聞人，譚若誼原本就對俄烏議題有所掌握，局勢從事發至今，都有一定程度的了解，若單純是要做節目，其實不會太緊張，但要訂出訪問題綱、擬定題目等，就必須花大量的時間，「一方面要配合對方時差，另一方面也要兼顧觀眾的觀感，還要考量題目會不會太深奧等問題。」

過去電視台都是使用衛星連線，現在網路發達，所以大多都是使用視訊方式，但因各國使用的軟體較不相同，都需要事前周全的準備，「為配合雙方時間，也要摸索軟體孰悉度，加上也是我第一次以這樣的方式進行，還好同事們都很專業，所以馬上幫忙解決一些技術上的問題。」

部分觀眾大多比較關注國內新聞，對國際時事較無感，因此「俄烏有衝突」、「俄烏有危機」等議題，觀眾可能覺得跟自身沒有太大關係，並未去深入了解其背後所帶來的影響，對此主播譚若誼以之前疫情時期鬧過的晶片荒來做比喻，「電腦、汽車等很多東西都需要晶片，而俄羅斯跟烏克蘭當地也是有出產晶片所需要的原料，所以如果真的他們打仗的話，也會同步影響到晶片的供應鏈，不要以為這個戰爭發生的地點離我們很遠，其實是會影響到全世界每一個人。」

以全英文方式做訪談對譚若誼來說已非第一次，她之前當娛樂線記者時，就曾以英文採訪過休傑克曼，「他來宣傳電影，又有各台等著訪他，所以大家時間很緊迫，由於休傑克曼又是世界性知名的明星，所以我心裡很緊張，但緊張之餘又感到開心，因為真的機會難得。」譚若誼與CNN特派記者的完整訪問都在「全球大視野」YT頻道（https：／／www.youtube.com／watch？v=Kog0MILDIPA＆t=1480s）。