醫師說明胎心音的心跳波紋對胎兒健康影響。(亞大醫院提供／林欣儀台中傳真)

台中市劉姓孕婦上周搭乘丈夫的機車外出，卻遭另台機車從後方追撞，導致她手部骨裂及身上擦傷，經送醫治療，雖胎兒心跳仍呈穩定情況，但醫師發現寶寶的胎心音「波紋」似乎有微幅減速的情況，推測應為「後發型胎心率減速」，判定應緊急剖腹產，避免胎兒健康受損風險。

劉女的林姓丈夫說，他當時騎機車載妻子出門要上班，經過霧峰區中正路時，正準備要左轉，後方機車卻衝過來，被撞的當下心裡想著「老婆怎麼辦？」一抬頭就看到妻子被撞得跌在路旁，至今想到仍餘悸猶存。

劉女到醫院時右手骨裂、身體多處擦傷，因她懷孕36周，醫院為她裝上胎兒監視器，經婦產科醫師陳泰昌觀察其情況，胎心率為每分鐘150次，屬於該孕期每分鐘120至160次的正常範圍內，但婦產科醫師也發現胎兒「心跳波紋」有微幅震盪情況，研判可能是「後發型胎心音減速」。

陳泰昌說，劉女還在檢查時，又發現她的胎心音再度減速至100次左右，推測應是車禍劇烈撞擊，導致胎盤功能受損導致，若不緊急剖腹生產，恐導致胎兒有缺氧的風險；經緊急剖腹產，劉女當天下午順利產下重2800公克的健康男嬰。

陳泰昌說，胎心率會隨著產婦或胎兒的活動、子宮收縮情況產生變異性，若變異性在正常範圍內都屬合理，但若下降幅度太大，就應緊急處理，以免造成胎兒健康損害。劉女產後母子均安，她特別獻花給醫師，表達感謝。