台北市警大同分局偵辦一起討債擄人案，循線發現被害人的債主，疑為任職中山分局勤務中心的王姓警員，檢警昨收網拘提涉嫌暴力討債的四海幫多名嫌犯，並約談王員到案說明，據了解，他供稱與被害人有借貸衍生約百餘萬元債務，但債權已轉了兩手出去，他不認識暴力討債的黑幫。警方仍將他依妨害自由等罪嫌函送；因涉案事證不明確，將視後續偵審情況，再予以行政處分。

大同分局農曆年間2月2日受理丁姓男子家屬緊急協尋，同日晚間接獲丁男回電表示平安，警方請丁男3日至派出所辦理撤尋。

大同分局審理案件時發覺該案可能涉有妨害自由之虞，通知丁13日到案說明，丁表示其與中山分局王姓警員存有債權債務關係，懷疑王員教唆妨害自由，針對王員及妨害自由5人提出告訴。

警方調查，丁為王員妻子經營娃娃機店的前員工，以創業為由向王妻借款新台幣100萬元，並承諾每月給予3至5萬元獲利，後卻無力償還，王員代配偶多次催討並2次寄發存證信函，丁均無相關償還動作。

警方說，王於1月23日將該筆債權轉讓給立案資產公司，該資產公司又於1月26日將該債權轉賣予他人，而後衍生出丁遭限制人身自由之不法情事。

警方16日報請新北檢署指揮偵辦，今天將涉案暴力討債的四海幫嫌犯隨案移送，王姓警員則約談後函送。警方表示，王涉案事證不明確，但仍不庇縱、不護短函送法辦，後續視偵審情況再予以處分。