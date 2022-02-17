恆生指數晨間高開0.02%；午間傳出烏克蘭對反叛軍開火，指數忽大跌194點。午後逐步收窄跌幅。內地指數也表現回穩。

周四香港恆生指數收漲73.87點或0.30%，為24792.77點。國企股(H股)漲32.46點或0.37%，為8711.40點。交易所今日成交金額僅1046億港元，連兩日呈現弱勢交易。

科技指數回升，漲0.82%。騰訊漲0.59%，阿里巴巴漲0.41%，快手升3.4%，百度漲1.2%。

特斯拉概念股上漲，比亞迪漲2.7%，雅迪控股漲6.3%，贛鋒鋰業漲7.6%。

醫藥股領漲2.1%。藥明生物漲6.1%，藥明康德漲4.6%。

麗珠醫藥漲3.9%；該公司宣布，其新冠病毒融合蛋白疫苗(V-01)已完成第3期臨床試驗的中期主資料分析，獲得關鍵性數據。

內房股和物業股走低。世茂集團跌2.4%，正榮地產跌3.3，世茂服務跌5.4%。

渣打銀行跌2.2%。渣打去年除稅前法定溢利增加119%，為33億美元，建議末期每股派息9美分。並表示，希望未來3年加大派息和股票回購力道。