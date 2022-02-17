行政院會今（17）日通過勞動部研擬的「移工留才久用方案」，院長蘇貞昌表示，此案在確保國人就業前提下，開放符合資格的移工可申請永久居留，目標能在最短時間內補充相關產業所需人力，希望此案能在4月底前上路。

「移工留才久用方案」針對在台工作達6年以上的移工，以及透過台灣教育培養的僑外生，開放製造業、營造業、農漁業、看護工及其他經指定的重點產業等特定類別，明訂符合薪資與技術條件者可依移民法規定申請永久居留，並限定中階人力不超過移工核配比率25％。

蘇貞昌表示，台灣因應經濟需要開放移工共同推動國家建設已達30年，移工在台人數達70萬人，成為台灣不可或缺的生產力，許多移工在雇主訓練及多方合作下成為中階人才。現今中高階人才養成不易，除了努力培育高階人才，也要留住包括移工的中階人才。

蘇貞昌表示，台灣過去受限法規，移工來台工作達一定年限就必須離台，形同變相協助其他國家訓練移工中階人才，相當不划算。同時，許多外籍學生來台學習歷練，對台灣深具認同感，因此應優化各種條件、提高各種誘因留住人才，共同為台灣建設、為國家貢獻。

蘇貞昌認為，「移工留才久用方案」讓在台優秀且成熟的技術人才能長留、為台灣久用，盼在最短時間內能補充特定產業所需人力，目標資深移工及僑外生至2030年分達8萬人。請勞動部等相關部會儘速進行盤點工作，並加強對外溝通說明，希望能在4月底前正式上路。