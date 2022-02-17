大阿里山區櫻花盛開 變天是否影響花況待觀察

嘉義縣大阿里山區近來櫻花陸續盛開，上周彌陀禪寺重瓣緋寒櫻、半天岩百株櫻花園都吸引不少遊客，下周則是石棹地區的昭和櫻登場，但根據天氣預報，17日開始變天後，到下周三阿里山鄉都是陰雨綿綿的天氣，是否對花況造成影響，有待觀察。

嘉義縣番路鄉半天岩櫻花園百株八重櫻近日盛開，園主不藏私免費開放民眾欣賞，17日有團體在櫻花下舉辦茶席及古箏、二胡演出，共有上百人與會，十分熱鬧。

漫步在雲端的阿里山版主黃源明多年來跑遍大阿里山各地紀錄櫻花狀況，並在每年櫻花開始盛開時將資訊放上網路供民眾參考，黃源明說，彌陀禪寺、青山坪咖啡農場、寒溪呢人文叡地的重瓣緋寒櫻都已滿開；太和村樟樹湖至來吉路段的太和橋、豐山觀景台及舊路、迷糊步道鄉公所端的椿寒櫻滿開。

黃源明表示，下周粉色的昭和櫻將登場，目前頂湖櫻王滿開中，中興製茶所、長青居、石棹櫻之道都約5分開；阿里山公路隙頂至福山沿線約開花5到8成。

竹崎鄉中和村長洪銀盛說，這幾周周末石棹民宿區住房率達7成以上，全台瘋櫻花吸引不少遊客上山，目前櫻之道開花約5成左右，17日天氣陰陰的，接下來若下雨的話，可能會將已盛開的花瓣打落，甚至提早長出綠葉，花況就不若一齊盛開般壯觀。

黃源明指出，2021楓葉跟2022的河津櫻都在最美的時候遇雨，建議大家賞花要即時，大概花開8成左右是早好的觀賞時間，長期紀錄的經驗是單瓣櫻經風雨後飄搖，重瓣櫻則是韌性較強。