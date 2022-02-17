居住型態往往與人口結構與房價有密不可分關係，隨高雄市區地價飆漲，建商開始轉往外圍推案，高雄以往主推透天案的二線區域如大寮、林園、岡山、梓官等區域，開始出現電梯公寓，或是華廈產品，訴求低總價與低公設比，民眾接受度大增。

南部傳統買房觀念，透天產品有天有地最受到民眾喜愛，不過隨著地價飆漲，加上營建成本提升連帶墊高房價，以前還能在外圍區域買到的透天別墅，高雄人愈來愈難入手。

高雄房屋市場調查協會榮譽理事長蔡紹豪分析，建商在二線區域蓋透天產品，以現在土地成本換算根本不划算，預算要拉高到首換價格才能買到首購產品；加上2020年台灣出生與死亡人口正式出現死亡交叉，也就是死亡人數超過出生人數，人口結構改變也影響家庭購屋型態，新推案開始出現5樓電梯公寓、華廈產品，年輕人買房也較沒負擔。

市調顯示，包括大寮、林園、岡山、燕巢、梓官之前推出的5樓電梯公寓，或是樓高9樓內的電梯華廈產品，多採1樓作為停車空間，2樓以上則是住家，類似「新加坡式」的住宅，強調低總價，加上戶數少相對單純，都在短時間內銷售一空，尤其華廈4房與透天別墅的使用空間類似，但是價格便宜一半，民眾接受度高。

以建商的角度來看，雖然二線區域的容積不足以拉高蓋大樓，但是相對目前缺工影響，大樓普遍要拉長施工期3~5年，電梯公寓、華廈公設比低，管理費比較便宜，又可以縮短工期，2~3年內能完工，預估未來這類產品會愈來愈多。