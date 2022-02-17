買房為人生一大昂貴投資，許多人會多做篩選，選擇適合自己的需求預算的物件。有網友無奈指在買房的路上不大順遂，不是嫌太貴、太舊，就是太遠，而真的滿意的，稍作考慮就被買走，因此想問網友是否有神明能夠參拜，有個心靈上的支持也好。底下網友一致推薦土地公，「土地公，請祂幫忙找尋最適合你的房」、「附近的土地公」。

1名網友在PTT房屋板發文，指自己一路看房不大順利，認為買房終究不是筆小數目，多做考量很正常，但喜歡的物件常常很快就售出，覺得自己怎麼會這麼衰；不過他也反思，有可能是自己太挑，不是嫌太貴就是太舊，但沒必要花大錢勉強自己住較遠、較舊的物件。

原PO續指，許多人常言買房看緣分，但怎麼感覺自己就是沒有緣分，詢問網友是否有適合的廟能夠參拜，至少有個心靈力量的寄託。

貼文一出，許多網友推薦拜「土地公」，且是前往想買物件周邊的土地公廟，「你想買的地方的土地公」、「拜土地公」、「附近的土地公」、「土地公，請祂幫忙找尋最適合你的房」；民俗說法，土地公是功能性極強的神明，為地方守護神祇，保護鄉里安寧平靜。

但也有網友認為是原PO心態上要做改變，「該反省的是兩年前的自己瞻前顧後、裹足不前，別再把這種事寄託神明，只會更迷惘而已」、「說穿了就是想要找個理由逼自己買下去而已」、「把自己覺得重要的列一列有80分就可以衝了，問越多人或神只會越迷惘」。