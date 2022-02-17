沈美幸／台北報導

台北國際工具機展及台灣國際工具機展首度聯展21日將登場，東台集團今（17）日宣布，整合旗下東台等公司資源，以「智慧製造」為主題，展出以「提升OEE」為目的所發展的智慧化、自動化、聯網化、複合化、服務化、新產業及新製程等七大面向技術，搶攻國內外市場訂單。

東台集團旗下有東台、榮田、譁泰、亞太菁英、法國PCI SCEMM及奧地利Anger Machining等六家工具機廠，產品涵蓋加工中心機、CNC車床、複合式加工中心機、專用機、超音波輔助加工機、積層製造設備、PCB及雷射加工機等。服務產業涵蓋汽機車、航太、電子、資訊、醫療、家電、模具及面板等產業。東台集團強調，東台集團具有相當豐富的交鑰匙方案經驗。

其中，東台定位是智慧製造解決方案專家、榮田精機是能源產業設備專家、譁泰精機定位是醫療級複雜工件解決方案的專家、亞太菁英則是航太業設備專家。

東台集團指出，東台精機成立於1969年，擁有完整的產品線，還具備豐富的自動化、交鑰匙解決方案及整線規劃擁的經驗。從工程分析、刀具規劃設計、生產加工程式編程、產線規劃，皆一手包辦。伴隨著智能製造的趨勢，東台提供數位轉型策略，以CPS虛實整合為核心，結合價值鏈與製造的垂直與水平整合，協助客戶進入智慧製造的聯網化、可視化、透明化、預測化及智慧化五個層次。並發展智慧感測器、物聯網、大數據、人工智慧、智慧APP及數位管理等，建構單機、整線生產系統之零件智慧加工平台，達到自動持續產出良品、少量多樣的彈性生產、Lot One也可以生產的製造挑戰。

東台集團指出，東台基於豐富產品線優勢，發展出S.（Standard標準）、O.（Option客製需求）、I.（Integration系統整合＆Intelligent智慧化）產品策略，除銷售標準單機外，透過客製化、自動化、產業專用機滿足客戶需求，並能進一步協同系統商整合各式機電設備、MES、軟體等，連結ERP系統，協助客戶實現數位轉型。

東台集團指出，東台資深技術團隊這次也進駐台北展，提供「DR.TT工業醫生諮詢服務」，透過傾聽與經驗分享的方式，協助加工製造業發現並解決生產痛點。22日將舉辦「智造X零碳」講座，邀請領域專家針對智慧製造與零碳議題提供最新的見解與實務分享。

東台表示，東台本次最大展出亮點是大量軟硬技術整合的CT-350五軸自動化生產線，除在軟體面展出完整的數位雙胞與虛擬驗證外，還有便利的派工系統，硬體也搭配多軸機械手展示適合量產的工件流、與適合彈性製造的治具流兩種生產模式，以及CCD視覺辨識、機上量測與三次元檢測等單元，相當豐富。

東台指出，整線之外，單機智慧化應用方面，新一代VTX-II高效能鑽孔攻牙機，與VP-10立式加工機中呈現，展TIMS、TiHMI、TiOPERATOR三套自行開發的智能軟體，以及多樣自製感測器。除實體展機，東台本次也打造TD系列車銑複合機的數位分身，只要一台筆電就能進行99％相符的加工模擬、干涉檢查等，與實體展機相互輝映。