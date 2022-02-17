新冠肺炎疫情延燒，國銀2021年續挺中小企業。金管會銀行局副局長林志吉17日公布，截至2021年12月底止，國銀對中小企業放款全年新增8762.93億元，距去年放款目標3千億元，達標率為292.09％，全年放款金額創史上次高，僅次於2020年的9144.88億元。

林志吉指出，去年在疫情衝擊下，國銀仍持續積極對中小企業進行紓困貸款。截至2021年12月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達新臺幣8兆6887億元，較11月底增加1178.55億元，全年新增8762.93億元。

就2021年全年新增放款金額前五大銀行分別為：華南銀行新增939.15億元、台企銀新增858.48億元、第一銀行新增754.14億元、兆豐銀行新增629.65億元、合庫銀行新增617.01億元。

金管會統計，2021年12月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為68.48％，占民營企業放款餘額比率為70.83％，分別較上月底之比率增加0.87及1.14個百分點；另2021年12月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.27％，較上月底減少0.02個百分點。

金管會表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。