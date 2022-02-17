為讓台灣經濟保有競爭力，政府將開放邊境、重啟國門，衛福部長陳時中並表示將從開放商務客入境開始鬆綁，對此旅行業者除希望政府與業界溝通並提供解封時程，好讓旅行業有準備。業者並表示，只有「出入境免隔離」，觀光旅遊業才會復甦。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁建議，出入境應採取雙向政策，開放外國商務客入境，也應開放台灣商務客赴國外。同時，免隔離政策亦應該要雙邊對等，開放台灣旅客免隔離的國家，台灣也要予以提供免隔離待遇。

台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲表示，開放商務客入境，若隔離檢疫期仍設定7+3，「只有很急很急的商務客才會來台」，對商務旅行市場幫助不大。

台北市旅行商業同業公會與台灣觀光策略發展協會並發表聯合聲明指出，不論是來台商務旅客或是國人出國回來，一律無差別的強制隔離，打過兩劑疫苗和沒打過疫苗的人完全一樣，這樣的邏輯思維，不是「管理」而是「管制」。

台北市旅行商業同業公會與台灣觀光策略發展協會建議，政府參照國際的做法，以「出入境免隔離」作為最終目標，讓人民回歸正常生活，再根據疫情發生率和完整疫苗接種率，作為入境檢疫策略調整的參考依據。依照客觀的國際數據逐步調整檢疫措施，才是真正往邊境鬆綁的方向前進。

台北市旅行商業同業公會與台灣觀光策略發展協會建議，國境應分三階段開放。

第1階段，建請於3月份開放商務客，對完整接種疫苗旅客鬆綁隔離檢疫限制，配合入境後自我篩檢、強制保險、旅客追蹤計畫等配套措施。第2階段則於5月份開放完整接種2劑疫苗的各類入境團體，自由行旅客併同實施開放，並配合縮短隔離天數及相關配套。第3階段則是於7月份開放完整接種2劑疫苗的旅客入境與國人跨境旅遊團。