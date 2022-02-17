在社會中生存有一份工作來養活自己是基本，不過想要獲得自己夢寐以求的工作，一定都要經過面試的關卡，而在面試的最終所談論到的薪資也是最多人關注的焦點，面對人生不同的階段，應徵、轉職或被挖角都是有可能發生的，而這些也都需要經過面試及討論薪水的過程，因此以下就為大家整理了3個幫助自己談到好薪水的關鍵，別因為不會談判而錯失高薪呀！

技巧性釋放訊息很關鍵。(圖/翻攝自Shutterstock)

「讓對方先出手」

大部分人很難在面試時就知道一個人的能力，因此許多面試官都會問面試者期望的薪資是多少，而很多人會回答自己心中的薪資範圍，不過這可是很不利的，或許對方想開的薪資比自己報的高很多，不過因為自己經先開了價因此對方會以此價碼再砍價，所以在這時候讓對方先報價是比較好的，若是報價很低則可以先表示同理心及了解後，再表明自己期望的價碼。

「給出一個範圍」

在面試前一定會設想好自己想要的薪水範圍，而在開價後公司通常會選擇自己開價中的最低價來做為薪水，因此技巧性釋放訊息很關鍵，以提供產業資訊的方式讓對方以產業行情為價碼考慮，可以試著表示「此產業下與貴公司同等級的企業，薪資約莫是Ｘ萬至Ｘ萬之間」提供適當範圍的薪水讓對方考量。

「討論其他福利」

在面試談薪水的環節中千萬不要忽視了勞工福利，勞工的福利是在談薪水中很重要的一點，職稱、假期、額外補助等等都是可以詢問的內容，升遷制度、定期調薪等有關自身權益的事情一定要了解清楚，如果此公司的福利少於同產業許多，那麼在薪資的談價上也要多加琢磨。

以上3招「跳槽面試小技巧」希望能幫助大家獲得更好的薪資及福利，望大家在面臨此等職業轉換的面試時，都能夠發揮靈活的應對及談話，為自己的未來爭得一份高薪收入。